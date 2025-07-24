عن غارات الجنوب... بيان من الجيش الإسرائيلي

#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم مواقع عسكرية لحزب الله الارهابي في جنوب لبنان
🔸أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية على مواقع عسكرية ومنها مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان.
🔸وجود مثل هذه الوسائل القتالية في تلك المنطقة وأنشطة…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 24, 2025
#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم مواقع عسكرية لحزب الله الارهابي في جنوب لبنان
🔸أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية على مواقع عسكرية ومنها مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان.
🔸وجود مثل هذه الوسائل القتالية في تلك المنطقة وأنشطة…