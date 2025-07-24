عن غارات الجنوب... بيان من الجيش الإسرائيلي

كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":



"الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية لحزب الله في ".



تابع: "أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه من على مواقع عسكرية ومنها مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في ".



أضاف: "وجود مثل هذه الوسائل القتالية في تلك المنطقة وأنشطة هناك يشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين ولبنان".



أكمل: "كما هاجم جيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة وقضى على أحد عناصر حزب الله".



ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة اي تهديد على ".

#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم مواقع عسكرية لحزب الله الارهابي في جنوب



🔸أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية على مواقع عسكرية ومنها مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان.



🔸وجود مثل هذه الوسائل القتالية في تلك المنطقة وأنشطة… — (@AvichayAdraee) July 24, 2025 Advertisement