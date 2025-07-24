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عربي-دولي

عن غارات الجنوب... بيان من الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
24-07-2025 | 12:57
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":

"الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان". 

تابع: "أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية على مواقع عسكرية ومنها مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان". 

أضاف: "وجود مثل هذه الوسائل القتالية في تلك المنطقة وأنشطة حزب الله هناك يشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

أكمل: "كما هاجم جيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة عيتا الشعب وقضى على أحد عناصر حزب الله". 

ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل".
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