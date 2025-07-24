إنهيار مفاوضات غزة... نتنياهو: لن نقبل أن تفرض حماس شروطها علينا

قالت صحيفة " هيوم" الإسرائيليّة، إنّ "مفاوضات الهدنة بشأن غزة انهارت"، وأشارت إلى أنّ " هم من أعلنوا ذلك".

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ويتكوف

وفي هذا السياق، قال مبعوث الرئيس الأميركيّ : "قررنا إعادة فريقنا من لإجراء مشاورات بعد الردّ الأخير من ".

وأضاف ويتكوف: "سأدرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن من غزة".

وتابع: "عدم الرغبة في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة واضح للعيان، ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء فإن حماس لا تتصرف بحسن نية".

وقال ويتكوف: "من المؤسف أن تتصرف حماس بأنانية، ومصممون على السعي لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة".