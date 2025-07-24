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إنهيار مفاوضات غزة... نتنياهو: لن نقبل أن تفرض حماس شروطها علينا

Lebanon 24
24-07-2025 | 13:19
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قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيليّة، إنّ "مفاوضات الهدنة بشأن غزة انهارت"، وأشارت إلى أنّ "الأميركيين هم من أعلنوا ذلك".
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ويتكوف
 
 
وفي هذا السياق، قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب: "قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الردّ الأخير من حماس".
 
 
وأضاف ويتكوف: "سأدرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن من غزة".
 
 
وتابع: "عدم الرغبة في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة واضح للعيان، ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء فإن حماس لا تتصرف بحسن نية".
 
 
وقال ويتكوف: "من المؤسف أن تتصرف حماس بأنانية، ومصممون على السعي لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة".
 
 
مسؤول إسرائيلي
 
أما مسؤول إسرائيليّ، فقال لوكالة "رويترز"، إنّ "ردّ حماس على محادثات وقف إطلاق النار لا يسمح بالتقدم دون تنازل من الحركة".
 
 
وأضاف: "نعتزم مواصلة المحادثات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة".
 
 
 
 
من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو: "نعمل من أجل التوصل لصفقة لتحرير الرهائن، ولن نقبل أن تفرض حماس شروطها علينا".
 
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