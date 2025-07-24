Advertisement

اتهمت النائبة السابقة أولغا بيترسن دول بـ"استغلال " في صراعها مع ، معتبرة أن تُستخدم كأداة دون أن يكون للأوكرانيين أنفسهم أي وزن حقيقي في الحسابات الغربية.وفي تصريح لوكالة نوفوستي الروسية، قالت بيترسن، العضو السابقة في برلمان هامبورغ عن حزب "البديل من أجل "، إن "دول ستقاتل روسيا حتى آخر رمق، وهنا يجب أن نسأل الأوكرانيين أيضًا: هل يحتاجون إلى ذلك حقًا؟".وأضافت أن "أوكرانيا تلعب دورًا هامًا في استراتيجية الناتو، لكن الأوكرانيين أنفسهم لا يحظون بأي اعتبار في الغرب"، مشيرة إلى أن الدول الغربية تسعى لاستخدامهم لتنفيذ أعمال ضد روسيا، من دون أن تسمح لهم باتخاذ قراراتهم السيادية.وذهبت بيترسن إلى حد القول إن "الرغبة في الانتقام" قد تكون الدافع الحقيقي وراء استمرار الحكومة الألمانية في تزويد كييف بالأسلحة.وفي سياق متصل، صرّح الألماني يوهان فاديفول، في مقابلة مع صحيفة بيلد، أن "أوكرانيا ليست خاسرة في صراعها مع روسيا".، حذّر السفير الروسي في برلين، نيتشاييف، من أن الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس "تستعجل الدخول في صراع شامل مع روسيا"، معربًا عن دهشته من تصريحات الألماني بوريس بيستوريوس، التي قال فيها إن القوات الألمانية "ستكون مستعدة لقتل الجنود في حال شن هجومًا على الناتو".