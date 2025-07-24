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عربي-دولي

نائبة ألمانية سابقة: "الرغبة في الانتقام" تحرّك برلين.. سنقاتل حتى آخر أوكرانيا

Lebanon 24
24-07-2025 | 13:30
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اتهمت النائبة الألمانية السابقة أولغا بيترسن دول حلف شمال الأطلسي بـ"استغلال أوكرانيا" في صراعها مع روسيا، معتبرة أن كييف تُستخدم كأداة دون أن يكون للأوكرانيين أنفسهم أي وزن حقيقي في الحسابات الغربية.
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وفي تصريح لوكالة نوفوستي الروسية، قالت بيترسن، العضو السابقة في برلمان هامبورغ عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، إن "دول الناتو ستقاتل روسيا حتى آخر رمق، وهنا يجب أن نسأل الأوكرانيين أيضًا: هل يحتاجون إلى ذلك حقًا؟".

وأضافت أن "أوكرانيا تلعب دورًا هامًا في استراتيجية الناتو، لكن الأوكرانيين أنفسهم لا يحظون بأي اعتبار في الغرب"، مشيرة إلى أن الدول الغربية تسعى لاستخدامهم لتنفيذ أعمال ضد روسيا، من دون أن تسمح لهم باتخاذ قراراتهم السيادية.

وذهبت بيترسن إلى حد القول إن "الرغبة في الانتقام" قد تكون الدافع الحقيقي وراء استمرار الحكومة الألمانية في تزويد كييف بالأسلحة.

وفي سياق متصل، صرّح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في مقابلة مع صحيفة بيلد، أن "أوكرانيا ليست خاسرة في صراعها مع روسيا".

من جهته، حذّر السفير الروسي في برلين، سيرغي نيتشاييف، من أن الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس "تستعجل الدخول في صراع شامل مع روسيا"، معربًا عن دهشته من تصريحات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، التي قال فيها إن القوات الألمانية "ستكون مستعدة لقتل الجنود الروس في حال شن موسكو هجومًا على الناتو".
 
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