نتنياهو يرفض فرض حماس شروط استسلام على إسرائيل

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قال ، ، مساء الخميس، إنه لن يقبل أن تفرض حركة شروط استسلام على .وأضاف خلال كلمته في مراسم التأبين الرسمية لزئيف جابوتنسكي على جبل هرتزل، أن حكومته تسعى للتوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، محذراً حركة حماس من محاولة استغلال هذه الجهود كدليل على ضعف إسرائيل.وأكد : "إذا اعتبرت حماس رغبتنا في التوصل إلى اتفاق ضعفا وفرصة لفرض شروط استسلام تعرض أمن إسرائيل للخطر، فإنها ترتكب خطأ فادحا"، مضيفًا: "نحن عازمون على إعادة الجميع، وهذا ما سنفعله".وأقر نتنياهو بإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في إثر استهدافهم بسلاح مضاد للدروع اليوم الخميس، دون الخوض في تفاصيل إضافية، في حدث خضع لحظر النشر بعد وصفه بـ"حدث أمني خطير" شرق مدينة غزة.كما وصف نتنياهو الحملة العسكرية الأخيرة ضد بأنها "الأكثر نجاحا في تاريخ إسرائيل".ووجه نتنياهو رسالة إلى في ، قائلا: "لن نقف متفرجين أمام ما يحدث لإخواننا في السويداء"، داعيا إلى "نزع السلاح في المنطقة الواقعة جنوب "، ومؤكدا أن إسرائيل "ملتزمة بحماية الدروز".