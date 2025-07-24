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عربي-دولي

نتنياهو يرفض فرض حماس شروط استسلام على إسرائيل

Lebanon 24
24-07-2025 | 13:56
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، إنه لن يقبل أن تفرض حركة حماس شروط استسلام على إسرائيل.
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وأضاف خلال كلمته في مراسم التأبين الرسمية لزئيف جابوتنسكي على جبل هرتزل، أن حكومته تسعى للتوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، محذراً حركة حماس من محاولة استغلال هذه الجهود كدليل على ضعف إسرائيل.


وأكد نتنياهو: "إذا اعتبرت حماس رغبتنا في التوصل إلى اتفاق ضعفا وفرصة لفرض شروط استسلام تعرض أمن إسرائيل للخطر، فإنها ترتكب خطأ فادحا"، مضيفًا: "نحن عازمون على إعادة الجميع، وهذا ما سنفعله".


وأقر نتنياهو بإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة إثر استهدافهم بسلاح مضاد للدروع اليوم الخميس، دون الخوض في تفاصيل إضافية، في حدث خضع لحظر النشر بعد وصفه بـ"حدث أمني خطير" شرق مدينة غزة.


كما وصف نتنياهو الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران بأنها "الأكثر نجاحا في تاريخ إسرائيل".


ووجه نتنياهو رسالة إلى الدروز في السويداء جنوب سوريا، قائلا: "لن نقف متفرجين أمام ما يحدث لإخواننا في السويداء"، داعيا إلى "نزع السلاح في المنطقة الواقعة جنوب دمشق"، ومؤكدا أن إسرائيل "ملتزمة بحماية الدروز".
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