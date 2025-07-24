بسعة 30 مليون مسافر... سوريا تُخطّط لبناء مطار جديد

أعلن رئيس السوري عمر الحصري، عن التخطيط لبناء مطار دولي جديد في بسعة 30 مليون مسافر سنوياً".

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وقال: "تقرّر تأهيل ليصل إلى مليوني مسافر سنوياً، واستثمار وتحويله إلى مطار مدنيّ". (سبوتنيك)