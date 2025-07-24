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إقتصاد

بسعة 30 مليون مسافر... سوريا تُخطّط لبناء مطار جديد

Lebanon 24
24-07-2025 | 15:00
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أعلن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني السوري عمر الحصري، عن التخطيط لبناء مطار دولي جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر سنوياً".
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وقال: "تقرّر تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى مليوني مسافر سنوياً، واستثمار مطار المزة العسكري وتحويله إلى مطار مدنيّ". (سبوتنيك)
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