موظفو الأمم المتحدة في جنيف يحجبون الثقة عن غوتيريش.. وهذا هو السبب!

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أقرّ أعضاء نقابة موظفي في قرارًا بحجب الثقة عن للمنظمة ، على خلفية مقترحات إصلاحية ضمن مبادرة "الأمم المتحدة-80"، التي تهدف إلى خفض في المنظمة بنسبة 20% بحلول عام 2026.وفي بيان رسمي، أكدت النقابة أن التصويت تم خلال اجتماع استثنائي حضره نحو 600 عضو، مع اكتمال النصاب القانوني البالغ 200 شخص، وجاء القرار رفضًا لما وصفته النقابة بـ"غياب الرؤية والإعداد المرتبك" للإصلاحات المطروحة.وانتقد البيان عدم تشاور الإدارة مع ممثلي الموظفين بخصوص سياسة التسريح، محذرًا من أن التخفيضات ستمس الموظفين العاديين فقط، في حين لن يتأثر بها كبار المسؤولين مثل نواب الأمناء العامين.وكان قد أعلن في 12 آذار عن إطلاق مبادرة "الأمم المتحدة-80" بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة، بهدف تعزيز الكفاءة وإجراء تغييرات هيكلية في نظام .وفي 2 أيار، كشف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ، أن خطة الإصلاح تشمل العمل في ثلاثة مجالات:وبحسب وكالة ، تقترح الخطة دمج الهياكل التشغيلية لعدة وكالات كبرى، منها:وذلك في وكالة إنسانية موحدة، بالإضافة إلى نقل بعض الموظفين من جنيف ونيويورك إلى مكاتب إقليمية في مدن .ووفق أسوشييتد برس، طُلب من أكثر من 60 مكتبًا ووكالة تابعة للأمم المتحدة تقديم مقترحات لخفض 20% من موظفيها بحلول منتصف حزيران، في إطار تنفيذ .(رويترز وأسوشييتد برس)