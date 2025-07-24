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موظفو الأمم المتحدة في جنيف يحجبون الثقة عن غوتيريش.. وهذا هو السبب!

Lebanon 24
24-07-2025 | 14:40
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أقرّ أعضاء نقابة موظفي مقر الأمم المتحدة في جنيف قرارًا بحجب الثقة عن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، على خلفية مقترحات إصلاحية ضمن مبادرة "الأمم المتحدة-80"، التي تهدف إلى خفض القوى العاملة في المنظمة بنسبة 20% بحلول عام 2026.
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وفي بيان رسمي، أكدت النقابة أن التصويت تم خلال اجتماع استثنائي حضره نحو 600 عضو، مع اكتمال النصاب القانوني البالغ 200 شخص، وجاء القرار رفضًا لما وصفته النقابة بـ"غياب الرؤية والإعداد المرتبك" للإصلاحات المطروحة.

التخفيضات تطال الموظفين العاديين فقط

وانتقد البيان عدم تشاور الإدارة مع ممثلي الموظفين بخصوص سياسة التسريح، محذرًا من أن التخفيضات ستمس الموظفين العاديين فقط، في حين لن يتأثر بها كبار المسؤولين مثل نواب الأمناء العامين.

وكان غوتيريش قد أعلن في 12 آذار عن إطلاق مبادرة "الأمم المتحدة-80" بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة، بهدف تعزيز الكفاءة وإجراء تغييرات هيكلية في نظام الأمم المتحدة.

وفي 2 أيار، كشف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن خطة الإصلاح تشمل العمل في ثلاثة مجالات:
• تحسين إدارة الموارد
• مراجعة التفويضات القديمة
• إعادة هيكلة شاملة في منظومة الأمم المتحدة


وبحسب وكالة رويترز، تقترح الخطة دمج الهياكل التشغيلية لعدة وكالات كبرى، منها:
• برنامج الأغذية العالمي
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)
منظمة الصحة العالمية
• مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)
وذلك في وكالة إنسانية موحدة، بالإضافة إلى نقل بعض الموظفين من جنيف ونيويورك إلى مكاتب إقليمية في مدن أقل تكلفة.

ووفق أسوشييتد برس، طُلب من أكثر من 60 مكتبًا ووكالة تابعة للأمم المتحدة تقديم مقترحات لخفض 20% من موظفيها بحلول منتصف حزيران، في إطار تنفيذ هذه المبادرة.

(رويترز وأسوشييتد برس)
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