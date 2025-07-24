وداعًا هالك هوغان.. ترامب ينعى أسطورة المصارعة بكلمات مؤثرة

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نعى الرئيس الأميركي نجم مصارعة المحترفين هالك ، الذي توفي يوم الخميس عن عمر ناهز 71 عاماً، واصفاً إياه بـ"الصديق " و"رمز القوة والصلابة والكرم".هوغان، واسمه الحقيقي ، يُعد من أبرز نجوم اتحاد WWE عبر تاريخه، وكان نجم أول عروض "راسلمينيا" عام 1985. اشتهر بمواجهاته الأسطورية ضد أندريه العملاق، راندي سافاج، ذا روك، وحتى نفسه.وكتب على منصة "تروث سوشيال":"لقد كان هوغان تجسيدًا حقيقيًا لشعار لنجعل أميركا عظيمة من جديد. ألقى خطاباً مؤثراً في ، وكان له تأثير ثقافي هائل".وأضاف موجهاً كلماته لعائلة هوغان:"إلى زوجته سكاي، وأفراد عائلته، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة. سنفتقد هالك هوغان كثيرًا".رحيل هوغان يمثل خسارة كبيرة لعالم الترفيه والمصارعة، حيث ترك بصمة لا تُنسى في قلوب الجماهير حول العالم.