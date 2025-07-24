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وداعًا هالك هوغان.. ترامب ينعى أسطورة المصارعة بكلمات مؤثرة

Lebanon 24
24-07-2025 | 15:18
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نعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب نجم مصارعة المحترفين هالك هوغان، الذي توفي يوم الخميس عن عمر ناهز 71 عاماً، واصفاً إياه بـ"الصديق العزيز" و"رمز القوة والصلابة والكرم".
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هوغان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، يُعد من أبرز نجوم اتحاد WWE عبر تاريخه، وكان نجم أول عروض "راسلمينيا" عام 1985. اشتهر بمواجهاته الأسطورية ضد أندريه العملاق، راندي سافاج، ذا روك، وحتى فينس مكمان نفسه.

وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال":

"لقد كان هوغان تجسيدًا حقيقيًا لشعار لنجعل أميركا عظيمة من جديد. ألقى خطاباً مؤثراً في مؤتمر الحزب الجمهوري، وكان له تأثير ثقافي هائل".

وأضاف موجهاً كلماته لعائلة هوغان:

"إلى زوجته سكاي، وأفراد عائلته، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة. سنفتقد هالك هوغان كثيرًا".

رحيل هوغان يمثل خسارة كبيرة لعالم الترفيه والمصارعة، حيث ترك بصمة لا تُنسى في قلوب الجماهير حول العالم.
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