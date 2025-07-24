رغم الفضيحة... كريستين كابوت لا تزال تحتفظ بمنصبها في الشركة

رغم إستقالة الرئيس التنفيذي آندي ، بسبب تداعيات الفيديو الذي التُقط في حفل فرقة "كولدبلاي"، لا تزال كريستين كابوت مديرة الموارد البشرية في "أسترونومر"، تحتفظ بمنصبها الرسمي داخل الشركة.

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ولم تُصدر الشركة أي تعليق بشأن مستقبل كابوت، في حين أزيل اسم بايرون من قائمة الموظفين على الموقع الرسمي. (ارم نيوز)







