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رغم الفضيحة... كريستين كابوت لا تزال تحتفظ بمنصبها في الشركة

Lebanon 24
24-07-2025 | 15:22
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رغم إستقالة الرئيس التنفيذي آندي بايرون، بسبب تداعيات الفيديو الذي التُقط في حفل فرقة "كولدبلاي"، لا تزال كريستين كابوت مديرة الموارد البشرية في  "أسترونومر"، تحتفظ بمنصبها الرسمي داخل الشركة.
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ولم تُصدر الشركة أي تعليق بشأن مستقبل كابوت، في حين أزيل اسم بايرون من قائمة الموظفين على الموقع الرسمي. (ارم نيوز)



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