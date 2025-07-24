أميركا تعلن مقاطعة مؤتمر "حل الدولتين".. ما الأسباب؟

Advertisement

أعلنت أنها لن تشارك في المؤتمر الدولي المزمع عقده في أواخر الجاري بشأن حل الدولتين بين والفلسطينيين. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيجوت إن بلاده ترى أن المؤتمر لن يساعد في إحراز تقدم ملموس، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة وغياب توافق إقليمي على مبادرات الحل.المؤتمر تنظّمه بالتعاون مع ، ويهدف إلى مناقشة خطوات لإحياء حل الدولتين، وطرح خارطة طريق تقود إلى إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب ضمانات أمنية لإسرائيل. ومن المتوقع أن يحضره وزراء خارجية من عدة دول أوروبية وعربية، رغم غياب التأكيد على مشاركة قادة كبار مثل .، التي تقود جهودًا متواصلة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس، تعتبر أن أي تحرك يجب أن يتم بالتنسيق معها، وتحذر من أن الإعلانات الأحادية خلال المؤتمر قد تعرقل المفاوضات الجارية، لا سيما تلك المتعلقة بإطلاق سراح الرهائن وتحسين الوضع الإنساني في غزة.ورغم الانسحاب الأميركي، تصرّ والرياض على المضي في المؤتمر، وتعتبرانه فرصة لدفع نحو مسار سياسي يعالج جذور الصراع، وسط توقعات بأن تعلن بعض الدول دعمها للاعتراف بدولة فلسطينية في خطوة رمزية لتعزيز الضغط باتجاه تسوية سياسية.