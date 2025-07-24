بالفيديو... هكذا نقلت فرنسا "الذبابة" إلى سجن شديد الحراسة!

عبر طائرة مروحية، نقلت السلطات الفرنسيّة السجين المصنف بـ"أخطر مجرم" وتاجر مخدرات في ، إلى سجن "فاندان لوفييل" الشديد الحراسة.

Advertisement

وقال وزير العدل الفرنسيّ عن عمرا الملقب بـ"الذبابة": "محمد عمرا محتجز الآن في سجن فاندان لوفييل، ولايمكنه القيام بأي أذى في ظل ظروف احتجاز صارمة للغاية".

أما محامي عمرا، فقال إنّ "الأخير لن يكون باستطاعته القيام بأي نشاط جماعي أو التمتع بساعة تجوال فردية في ساحة وصفت بشديدة البرودة". (روسيا اليوم)