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عربي-دولي

بالفيديو... هكذا نقلت فرنسا "الذبابة" إلى سجن شديد الحراسة!

Lebanon 24
24-07-2025 | 15:50
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عبر طائرة مروحية، نقلت السلطات الفرنسيّة السجين محمد عمرا المصنف بـ"أخطر مجرم" وتاجر مخدرات في فرنسا، إلى سجن "فاندان لوفييل" الشديد الحراسة.
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وقال وزير العدل الفرنسيّ جيرالد دارمانين عن عمرا الملقب بـ"الذبابة": "محمد عمرا محتجز الآن في سجن فاندان لوفييل، ولايمكنه القيام بأي أذى في ظل ظروف احتجاز صارمة للغاية".
أما محامي عمرا، فقال إنّ "الأخير لن يكون باستطاعته القيام بأي نشاط جماعي أو التمتع بساعة تجوال فردية في ساحة وصفت بشديدة البرودة". (روسيا اليوم)
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