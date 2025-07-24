فقدان الإتّصال مع طاقم السفينة "حنظلة"

أعلنت لكسر الحصار عن غزة، عن فقدان الاتصال مع طاقم السفينة "حنظلة"، بعد تحليق مسيّرة بالقرب منها.

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وقالت اللجنة في بيان، إنّ "ما نشهده يعني أنه قد تم اعتراض طاقمنا على "حنظلة" أو مهاجمتهم". (روسيا اليوم)