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هجوم إسرائيلي على قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين: "دعم للإرهاب"

Lebanon 24
24-07-2025 | 16:59
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نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ياريف ليفين ينتقد بشدة قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، واصفًا إياه بأنه "وصمة سوداء في تاريخ فرنسا ودعم مباشر للإرهاب".
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وقال ليفين الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل، إن "القرار المخزي" الذي اتخذته فرنسا يعني أن "الوقت قد حان الآن لتطبيق السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.


من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إن "إعلان ماكرون عن نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو وصمة عار وخضوع للإرهاب ومكافأة للقتلة وغيرهم من أعضاء حماس الذين ارتكبوا أسوأ مذبحة بحق الشعب اليهودي منذ المحرقة".


وأضاف: "بدلا من الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذا الاختبار، يحاول الرئيس الفرنسي إضعافها (...) لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا ويمس حقنا التاريخي في أرض إسرائيل".
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