هجوم إسرائيلي على قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين: "دعم للإرهاب"

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نائب ياريف ليفين ينتقد بشدة قرار الاعتراف بدولة ، واصفًا إياه بأنه "وصمة سوداء في تاريخ فرنسا ودعم مباشر للإرهاب".وقال ليفين الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل، إن "القرار المخزي" الذي اتخذته فرنسا يعني أن "الوقت قد حان الآن لتطبيق السيادة " على التي تحتلها منذ عام 1967.من جانبه، قال ، كاتس إن "إعلان عن نيته الاعتراف بالدولة هو وصمة عار وخضوع للإرهاب ومكافأة للقتلة وغيرهم من أعضاء الذين ارتكبوا أسوأ مذبحة بحق الشعب اليهودي منذ المحرقة".وأضاف: "بدلا من الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذا الاختبار، يحاول إضعافها (...) لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا ويمس حقنا التاريخي في أرض إسرائيل".