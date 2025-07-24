28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هجوم إسرائيلي على قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين: "دعم للإرهاب"
Lebanon 24
24-07-2025
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
نائب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
ياريف ليفين ينتقد بشدة قرار
فرنسا
الاعتراف بدولة
فلسطين
، واصفًا إياه بأنه "وصمة سوداء في تاريخ فرنسا ودعم مباشر للإرهاب".
Advertisement
وقال ليفين الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل، إن "القرار المخزي" الذي اتخذته فرنسا يعني أن "الوقت قد حان الآن لتطبيق السيادة
الإسرائيلية
" على
الضفة الغربية
التي تحتلها
إسرائيل
منذ عام 1967.
من جانبه، قال
وزير الدفاع
الإسرائيلي
،
يسرائيل
كاتس إن "إعلان
ماكرون
عن نيته الاعتراف بالدولة
الفلسطينية
هو وصمة عار وخضوع للإرهاب ومكافأة للقتلة وغيرهم من أعضاء
حماس
الذين ارتكبوا أسوأ مذبحة بحق الشعب اليهودي منذ المحرقة".
وأضاف: "بدلا من الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذا الاختبار، يحاول
الرئيس الفرنسي
إضعافها (...) لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا ويمس حقنا التاريخي في أرض إسرائيل".
مواضيع ذات صلة
"بلومبرغ": وزراء الصحة والعدل والثقافة دعوا ستارمر ووزير خارجيته للتحرّك بسرعة للاعتراف بفلسطين
Lebanon 24
"بلومبرغ": وزراء الصحة والعدل والثقافة دعوا ستارمر ووزير خارجيته للتحرّك بسرعة للاعتراف بفلسطين
25/07/2025 03:15:32
25/07/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل الإسرائيلي: اعتراف ماكرون بالدولة الفلسطينية "بقعة سوداء في تاريخ فرنسا"
Lebanon 24
وزير العدل الإسرائيلي: اعتراف ماكرون بالدولة الفلسطينية "بقعة سوداء في تاريخ فرنسا"
25/07/2025 03:15:32
25/07/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني وصف القصف الإسرائيلي على هدف في قم بأنه "هجوم إرهابي"
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني وصف القصف الإسرائيلي على هدف في قم بأنه "هجوم إرهابي"
25/07/2025 03:15:32
25/07/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الألمانية: مداهمة 6 مواقع لإحباط هجوم "إرهابي" محتمل
Lebanon 24
الشرطة الألمانية: مداهمة 6 مواقع لإحباط هجوم "إرهابي" محتمل
25/07/2025 03:15:32
25/07/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
السعودية ترحّب بإعلان ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين
Lebanon 24
السعودية ترحّب بإعلان ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين
17:54 | 2025-07-24
24/07/2025 05:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسبانيّ: علينا أن نعمل معا لحماية ما يُحاول نتنياهو تدميره
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسبانيّ: علينا أن نعمل معا لحماية ما يُحاول نتنياهو تدميره
16:49 | 2025-07-24
24/07/2025 04:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدان الإتّصال مع طاقم السفينة "حنظلة"
Lebanon 24
فقدان الإتّصال مع طاقم السفينة "حنظلة"
16:23 | 2025-07-24
24/07/2025 04:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا تسلّح تركيا: تحوّل في فلسفة الأمن الأوروبي
Lebanon 24
ألمانيا تسلّح تركيا: تحوّل في فلسفة الأمن الأوروبي
16:00 | 2025-07-24
24/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهجرة غير الشرعية.. عشرات المفقودين قبالة سواحل ليبيا
Lebanon 24
الهجرة غير الشرعية.. عشرات المفقودين قبالة سواحل ليبيا
15:52 | 2025-07-24
24/07/2025 03:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
23:38 | 2025-07-23
23/07/2025 11:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة للجيش تستهدف "أبو سلة".. هذا ما حصل في بعلبك
Lebanon 24
مسيّرة للجيش تستهدف "أبو سلة".. هذا ما حصل في بعلبك
06:13 | 2025-07-24
24/07/2025 06:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"هي بتدفع الفواتير": نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق.. هذا ما كشفه الإعلامي ايلي باسيل
Lebanon 24
"هي بتدفع الفواتير": نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق.. هذا ما كشفه الإعلامي ايلي باسيل
04:11 | 2025-07-24
24/07/2025 04:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"مسحت فمي بعد البوسة".. راغب علامة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة "القبلة" ويحسم أنباء طلاقه (فيديو)
Lebanon 24
"مسحت فمي بعد البوسة".. راغب علامة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة "القبلة" ويحسم أنباء طلاقه (فيديو)
01:49 | 2025-07-24
24/07/2025 01:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة
Lebanon 24
توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة
11:21 | 2025-07-24
24/07/2025 11:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:54 | 2025-07-24
السعودية ترحّب بإعلان ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين
16:49 | 2025-07-24
رئيس الوزراء الإسبانيّ: علينا أن نعمل معا لحماية ما يُحاول نتنياهو تدميره
16:23 | 2025-07-24
فقدان الإتّصال مع طاقم السفينة "حنظلة"
16:00 | 2025-07-24
ألمانيا تسلّح تركيا: تحوّل في فلسفة الأمن الأوروبي
15:52 | 2025-07-24
الهجرة غير الشرعية.. عشرات المفقودين قبالة سواحل ليبيا
15:50 | 2025-07-24
بالفيديو... هكذا نقلت فرنسا "الذبابة" إلى سجن شديد الحراسة!
فيديو
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
25/07/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
25/07/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
25/07/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24