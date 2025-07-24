السعودية ترحّب بإعلان ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين

أشادت الخارجية بالقرار التاريخي لفرنسا الذي يؤكد توافق على حق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.

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ورحّبت بإعلان عزم بلاده على الاعتراف بدولة .

وجدّدت دعوتها للدول التي لم تعترف بعد بفلسطين لاتخاذ مثل هذه الخطوة.