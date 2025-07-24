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السعودية ترحّب بإعلان ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
24-07-2025 | 17:54
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أشادت الخارجية السعودية بالقرار التاريخي لفرنسا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.
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ورحّبت بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.
وجدّدت دعوتها للدول التي لم تعترف بعد بفلسطين لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
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