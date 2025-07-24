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عربي-دولي
السعودية ترحّب بإعلان ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين
Lebanon 24
24-07-2025
|
17:54
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أشادت الخارجية
السعودية
بالقرار التاريخي لفرنسا الذي يؤكد توافق
المجتمع الدولي
على حق
الفلسطينيين
في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.
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ورحّبت بإعلان
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
عزم بلاده على الاعتراف بدولة
فلسطين
.
وجدّدت دعوتها للدول التي لم تعترف بعد بفلسطين لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
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