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عربي-دولي
بدلاً من خوض السباق.. لارا ترامب تتراجع عن الترشح للكونغرس
Lebanon 24
24-07-2025
|
23:11
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أعلنت لارا
ترامب
، زوجة
إريك
ترامب ونائبة رئيس
اللجنة الوطنية
الجمهورية السابقة، عدم ترشحها لمقعد
مجلس الشيوخ
عن
ولاية كارولينا الشمالية
خلفاً للسيناتور المتقاعد توم تيليس.
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وأوضحت في بيان على منصة "إكس" أنها اتخذت القرار بعد تفكير عميق، رغم استمرار حماسها لـ"جعل
أمريكا
عظيمة من جديد".
ويأتي انسحابها في ظل توقعات بانضمام
مايكل
واتلي، الرئيس الحالي للجنة الوطنية الجمهورية، إلى السباق، في حين يستعد
الديمقراطيون
لدفع الحاكم السابق روي
كوبر
كمرشح قوي.
ومن المتوقع أن يعلن واتلي ترشحه رسميًا خلال أيام، وقد يواكب ذلك إعلان ترامب عن خليفته في قيادة الحزب
الجمهوري
.
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