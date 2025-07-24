بدلاً من خوض السباق.. لارا ترامب تتراجع عن الترشح للكونغرس

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أعلنت لارا ، زوجة ترامب ونائبة رئيس الجمهورية السابقة، عدم ترشحها لمقعد عن خلفاً للسيناتور المتقاعد توم تيليس.وأوضحت في بيان على منصة "إكس" أنها اتخذت القرار بعد تفكير عميق، رغم استمرار حماسها لـ"جعل عظيمة من جديد".ويأتي انسحابها في ظل توقعات بانضمام واتلي، الرئيس الحالي للجنة الوطنية الجمهورية، إلى السباق، في حين يستعد لدفع الحاكم السابق روي كمرشح قوي.ومن المتوقع أن يعلن واتلي ترشحه رسميًا خلال أيام، وقد يواكب ذلك إعلان ترامب عن خليفته في قيادة الحزب .