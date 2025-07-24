ترامب ينعى هالك هوغان: فقدنا صوتًا قويًا لحركة "ماغا"

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سادت أجواء من الحداد في أوساط حركة "ماغا" التي يتزعمها الرئيس الأميركي بعد وفاة المصارع الشهير هالك عن عمر 71 عامًا.ونعى هوغان عبر منصته "تروث سوشيال"، مشيدًا بولائه لمبدأ "جعل أميركا عظيمة مجددًا"، وواصفًا إياه بالقوي والذكي وصاحب القلب الكبير.وكان هوغان، واسمه الحقيقي تيري جين ، أحد أبرز نجوم WWE ووجهاً مألوفاً في الأوساط الجمهورية، وقد شارك العام الماضي في للحزب مؤيدًا ترامب بشكل استعراضي.