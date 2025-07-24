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عربي-دولي

ترامب ينعى هالك هوغان: فقدنا صوتًا قويًا لحركة "ماغا"

Lebanon 24
24-07-2025 | 23:15
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سادت أجواء من الحداد في أوساط حركة "ماغا" التي يتزعمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد وفاة المصارع الشهير هالك هوغان عن عمر 71 عامًا. 
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ونعى ترامب هوغان عبر منصته "تروث سوشيال"، مشيدًا بولائه لمبدأ "جعل أميركا عظيمة مجددًا"، وواصفًا إياه بالقوي والذكي وصاحب القلب الكبير. 

وكان هوغان، واسمه الحقيقي تيري جين بوليا، أحد أبرز نجوم WWE ووجهاً مألوفاً في الأوساط الجمهورية، وقد شارك العام الماضي في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري مؤيدًا ترامب بشكل استعراضي.
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