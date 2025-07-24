"قرار متهور".. واشنطن ترفض خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية

Advertisement

الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، ان ترفض خطة للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور".وكتب روبيو في منشور على إكس "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية ويعوق السلام".وأعلن ماكرون، أمس الخميس، تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر في للأمم المتحدة، معبرا عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في .وكتب عبر منصتي "إكس" و"إنستغرام": "وفاءً بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف بدولة . سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".وأضاف ماكرون: "إن الأولوية العاجلة الآن هي وقف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين. السلام ممكن، ولتحقيقه لا بد من وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لأهالي غزة. ومن الضروري أيضًا ضمان نزع سلاح حماس، وتأمين وإعادة إعمار القطاع".(سكاي نيوز)