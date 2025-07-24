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عربي-دولي
"قرار متهور".. واشنطن ترفض خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية
Lebanon 24
24-07-2025
|
23:19
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أعلن وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، ان
واشنطن
ترفض خطة
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور".
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وكتب روبيو في منشور على إكس "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية
حماس
ويعوق السلام".
وأعلن ماكرون، أمس الخميس،
أن فرنسا
تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر في
الجمعية العامة
للأمم المتحدة، معبرا عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في
الشرق الأوسط
.
وكتب
الرئيس الفرنسي
عبر منصتي "إكس" و"إنستغرام": "وفاءً بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف
فرنسا
بدولة
فلسطين
. سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".
وأضاف ماكرون: "إن الأولوية العاجلة الآن هي وقف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين. السلام ممكن، ولتحقيقه لا بد من وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لأهالي غزة. ومن الضروري أيضًا ضمان نزع سلاح حماس، وتأمين وإعادة إعمار القطاع".(سكاي نيوز)
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