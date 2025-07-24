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عربي-دولي

سخر من ترامب.. مسلسل كرتوني يثير غضب البيت الأبيض

Lebanon 24
24-07-2025 | 23:20
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عاد مسلسل الرسوم المتحركة الشهير South Park في موسمه السابع والعشرين، مستهلًا حلقته الأولى بسخرية لاذعة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسترجعًا جرأة العمل المعهودة في تناول الشخصيات السياسية.
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وفي مشهد يعيد إلى الأذهان فيلم South Park: Bigger, Longer & Uncut الذي صدر عام 1999، يصوّر المسلسل ترامب في علاقة مشابهة مع الشيطان. ويقول الشيطان له: "أنت تُذكرني أكثر فأكثر بهذا الرجل الذي كنت أواعده... أنتم متشابهان تمامًا".
 
لم يكتف مبتكرو المسلسل، تري باركر ومات ستون، بهذه المقارنة، بل أضافوا مشاهد تسخر من ارتباطه المزعوم بقضية جيفري إبستين. كما تناولت الحلقة بشكل ساخر تسوية شركة باراماونت بقيمة 16 مليون دولار مع ترامب، التي جاءت على خلفية دعوى اتهم فيها برنامج 60 دقيقة بالتلاعب في مقابلة مع نائبة الرئيس كامالا هاريس – وهي دعوى وصفتها شبكة CBS News بأنها "لا أساس لها من الصحة".

في سياق الحلقة، تندلع احتجاجات في بلدة ساوث بارك ضد ترامب، ليبادر الأخير برفع دعوى قضائية على سكان البلدة. وفي النهاية، تُجبر البلدة على دفع تعويض مالي له وبث سلسلة من إعلانات الخدمة العامة المؤيدة له، كجزء من التسوية.

يعرف South Park بمواقفه الجريئة تجاه الشخصيات السياسية والاجتماعية، وغالبًا ما يُشعل الجدل بسبب سخريته غير المحدودة. ويبدو أن الموسم الجديد سيواصل هذا النهج، مستهدفًا ترامب في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الأميركي توترًا متزايدًا مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية. (mashable)

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