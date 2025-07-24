Advertisement

عربي-دولي

بقوة 6.6 درجات.. زلزال يضرب جنوب المحيط الهادئ بالقرب من ساموا

Lebanon 24
24-07-2025 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1396259-638890215986051414.jpeg
Doc-P-1396259-638890215986051414.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ان زلزالا بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة بالقرب من دولة ساموا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ ، اليوم الجمعة. 
Advertisement

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في وقت متأخر من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي على بعد 440 كيلومترا جنوب غرب العاصمة بيا وعلى عمق 314 كيلومترا.

ونقلت أسوشيتد برس عن موظف في موقع ساموا أوبزرفر الإخباري إنه لم يشعر بزلزال ولم يكن على علم بأي تقارير عن إصابات أو أضرار.

ولم يصدر نظام التحذير من التسونامي الأميركي أي تحذير من  موجات تسونامي.

وتقع ساموا على "حلقة النار"، وهي قوس من الصدوع الزلزالية حول المحيط الهادئ حيث الزلازل والبراكين شائعة.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران
lebanon 24
25/07/2025 08:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية
lebanon 24
25/07/2025 08:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض: زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب منطقة جزر تانيمبار في إندونيسيا
lebanon 24
25/07/2025 08:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية موغلا التركية
lebanon 24
25/07/2025 08:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:10 | 2025-07-25
01:04 | 2025-07-25
00:55 | 2025-07-25
00:48 | 2025-07-25
00:48 | 2025-07-25
00:43 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24