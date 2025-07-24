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عربي-دولي
بقوة 6.6 درجات.. زلزال يضرب جنوب المحيط الهادئ بالقرب من ساموا
Lebanon 24
24-07-2025
|
23:22
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ان زلزالا بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة بالقرب من دولة
ساموا
الواقعة في
جنوب المحيط الهادئ
، اليوم الجمعة.
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ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في وقت متأخر من
صباح اليوم
الجمعة بالتوقيت المحلي على بعد 440 كيلومترا
جنوب غرب
العاصمة بيا وعلى عمق 314 كيلومترا.
ونقلت أسوشيتد برس عن موظف في موقع ساموا أوبزرفر الإخباري إنه لم يشعر بزلزال ولم يكن على علم بأي تقارير عن إصابات أو أضرار.
ولم يصدر نظام التحذير من التسونامي الأميركي أي تحذير من موجات تسونامي.
وتقع ساموا على "حلقة النار"، وهي قوس من الصدوع الزلزالية حول
المحيط الهادئ
حيث الزلازل والبراكين شائعة.(سكاي نيوز)
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