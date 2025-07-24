بقوة 6.6 درجات.. زلزال يضرب جنوب المحيط الهادئ بالقرب من ساموا

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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ان زلزالا بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة بالقرب من دولة الواقعة في ، اليوم الجمعة.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في وقت متأخر من الجمعة بالتوقيت المحلي على بعد 440 كيلومترا العاصمة بيا وعلى عمق 314 كيلومترا.ونقلت أسوشيتد برس عن موظف في موقع ساموا أوبزرفر الإخباري إنه لم يشعر بزلزال ولم يكن على علم بأي تقارير عن إصابات أو أضرار.ولم يصدر نظام التحذير من التسونامي الأميركي أي تحذير من موجات تسونامي.وتقع ساموا على "حلقة النار"، وهي قوس من الصدوع الزلزالية حول حيث الزلازل والبراكين شائعة.(سكاي نيوز)