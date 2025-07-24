ستارمر يعلن محادثات أوروبية "طارئة" بشأن غزة

Advertisement

كير ستارمر أنه سيعقد محادثات طارئة مع وألمانيا حول غزة، حيث أدان المعاناة والجوع في القطاع.وقال ستارمر إن الوضع كان "خطيرا" لبعض الوقت لكنه "وصل إلى مستويات جديدة من التدهور"، بحسب وكالة "بي إيه ميديا" .وصرح بأن المعاناة والجوع المستشريين في غزة لا يمكن وصفهما ولا الدفاع عنهما.وأضاف "بينما كان الوضع خطيرا لبعض الوقت، فقد وصل إلى مستويات جديدة من التدهور ويستمر في التفاقم.. نحن نشهد كارثة إنسانية".وتابع "سأجري مكالمة طارئة مع شركاء مجموعة الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) يوم الجمعة، حيث سنناقش ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف القتل وتوفير الطعام الذي يحتاجونه بشدة، بينما تتكاتف جميع الخطوات اللازمة لبناء سلام دائم".وأردف قائلا: "نتفق جميعا على الحاجة الملحة لإسرائيل لتغيير مسارها والسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة دون تأخير".وأفاد بأنه "من الصعب رؤية مستقبل مشرق في مثل هذه الأوقات المظلمة"، لكنه دعا جميع الأطراف مرة أخرى إلى الانخراط "بحسن نية وبسرعة" في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.وشدد رئيس الوزراء البريطاني بأنهم يدعمون بقوة جهود وقطر ومصر لتأمين ذلك.وأشار في السياق إلى أن وقف إطلاق النار في غزة في "سيضعنا نحو الاعتراف بالدولة "، مؤكدا أن وجود دولة هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني.وأوضح أن حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.هذا، وأكدت وكالة "بلومبرغ" أن رئيس الوزراء البريطاني يتعرض لضغوط من سياسيين كبار يطالبون بتسريع الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية.