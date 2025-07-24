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عربي-دولي

كم بلغ عدد الصحافيين الشهداء في قطاع غزة؟

Lebanon 24
24-07-2025 | 23:34
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إرتفع عدد الشهداء من الصحافيين في غزة إلى 232 منذ بداية الحرب على القطاع في 7 تشرين الأول، وذلك بعد الإعلان مؤخرا عن مقتل الصحفي آدم أبو هربيد، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
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وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن إدانته "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وحمل المكتب "الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية".

وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".

 كما دعا المكتب إلى "ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".
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