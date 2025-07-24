كم بلغ عدد الصحافيين الشهداء في قطاع غزة؟

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إرتفع عدد من الصحافيين في غزة إلى 232 منذ بداية الحرب على القطاع في 7 تشرين الأول، وذلك بعد الإعلان مؤخرا عن مقتل الصحفي آدم أبو هربيد، وفق الحكومي في غزة.وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن إدانته "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال للصحافيين بشكل ممنهج، وندعو للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في ".وحمل المكتب "الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المتحدة، وألمانيا، وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية".وطالب " والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".كما دعا المكتب إلى "ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".