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عربي-دولي
كندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
Lebanon 24
24-07-2025
|
23:36
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أعلن رئيس الحكومة الكندية مارك
كارني
أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة
فلسطين
في
الأمم المتحدة
.
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وكتب كارني في مقال له: "إن
كندا
تدعم حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن لشعبي
إسرائيل
وفلسطين"، مشيراً إلى أن
أوتاوا
"ستعمل بنشاط لتحقيق هذا الهدف في جميع المنظمات"، بما في ذلك اجتماع
وزراء الخارجية
في
مؤتمر الأمم المتحدة
بشأن هذه القضية.
وأضاف رئيس الوزراء أن كندا تدين فشل الحكومة
الإسرائيلية
في منع التدهور السريع للوضع الإنساني في
قطاع غزة
.
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