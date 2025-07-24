كندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

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أعلن رئيس الحكومة الكندية مارك أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة في .وكتب كارني في مقال له: "إن تدعم حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن لشعبي وفلسطين"، مشيراً إلى أن "ستعمل بنشاط لتحقيق هذا الهدف في جميع المنظمات"، بما في ذلك اجتماع في بشأن هذه القضية.وأضاف رئيس الوزراء أن كندا تدين فشل الحكومة في منع التدهور السريع للوضع الإنساني في .