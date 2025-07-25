حدود تايلاند وكمبوديا تشتعل مجددًا: اشتباكات دامية تنذر بتصعيد عسكري

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شهدت منطقة النزاع تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار فجر الخميس، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين حول من أشعل فتيل القتال. وتقول بانكوك إن القوات الكمبودية أطلقت صواريخ أولًا، في حين ردّت تايلاند بغارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل الأراضي الكمبودية. بالمقابل، تتهم بنوم بنه الجيش التايلاندي بانتهاك اتفاقات سابقة والتوغل باتجاه معبد تاريخي يقع في منطقة متنازع عليها.الاشتباكات أدت إلى إغلاق تايلاند لحدودها مع كمبوديا، في حين أعلنت كمبوديا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية ووصفت استخدام الجيش التايلاندي للقوة بأنه "مفرط". وأطلقت الحكومتان تحذيرات عاجلة لمواطنيهما في المناطق الحدودية، فيما أُجلي نحو 40 ألف مدني تايلاندي إلى مناطق أكثر أمنًا.وروى أحد السكان المحليين في بلدة بان دان أن الوضع "خطير للغاية"، مضيفًا: "الجيش قال لنا أن نستعد للمغادرة فورًا. أصوات القصف لا تتوقف".تعود جذور النزاع إلى مطلع القرن العشرين عندما رسمت حدود كمبوديا أثناء حقبتها الاستعمارية. وتصاعد التوتر بشكل رسمي في عام 2008 حين سعت كمبوديا لتسجيل معبد "برياه فيهير" كأحد مواقع ، ما أثار احتجاجًا عنيفًا من الجانب التايلاندي.وفي السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة اشتباكات متقطعة، لكن التوتر بلغ ذروته في أيار الماضي عقب مقتل جندي كمبودي. ومنذ ذلك الحين، تبادلت الدولتان فرض القيود الحدودية، ومنع التبادل التجاري، وقطع خدمات الكهرباء والإنترنت.