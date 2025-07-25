حادث حافلة مروّع في وسط فيتنام

قُتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب 16 آخرون بجروح، في حادث انقلاب حافلة وقع فجر الجمعة في إقليم ها تينه بوسط .

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كانت الحافلة متجهة من العاصمة هانوي إلى مدينة دانانج عندما انحرفت عن الطريق واصطدمت بعلامات مرورية قبل أن تنقلب.



وأوضحت الحكومة أن أعمار الضحايا تتراوح بين 4 و49 عاماً، مشيرة إلى أن جميع المصابين نُقلوا إلى المستشفيات بجروح متعددة.

وتأتي هذه المأساة وسط استمرار حوادث السير في البلاد، حيث سجلت فيتنام 5024 وفاة مرورية في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض طفيف عن العام السابق.

