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حادث حافلة مروّع في وسط فيتنام

Lebanon 24
25-07-2025 | 00:20
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قُتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب 16 آخرون بجروح، في حادث انقلاب حافلة وقع فجر الجمعة في إقليم ها تينه بوسط فيتنام.
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كانت الحافلة متجهة من العاصمة هانوي إلى مدينة دانانج عندما انحرفت عن الطريق واصطدمت بعلامات مرورية قبل أن تنقلب.

وأوضحت الحكومة أن أعمار الضحايا تتراوح بين 4 و49 عاماً، مشيرة إلى أن جميع المصابين نُقلوا إلى المستشفيات بجروح متعددة.
 
وتأتي هذه المأساة وسط استمرار حوادث السير في البلاد، حيث سجلت فيتنام 5024 وفاة مرورية في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض طفيف عن العام السابق.
 
 
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