قرار قضائي سوري ضدّ وهاب.. هذه تفاصيله

أصدر في القاضي حسام خطاب، قراراً بتحريك الدعوى العامة بحق الوزير السابق ، وذلك بجرم التهجم على مقام رئاسة ، والتحريض العلني على تشكيل ميليشيا مسلّحة في لمواجهة .

Advertisement