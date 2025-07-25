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قرار قضائي سوري ضدّ وهاب.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
25-07-2025 | 01:38
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أصدر المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب، قراراً بتحريك الدعوى العامة بحق الوزير السابق وئام وهاب، وذلك بجرم التهجم على مقام رئاسة الجمهورية العربية السورية، والتحريض العلني على تشكيل ميليشيا مسلّحة في لبنان لمواجهة الدولة السورية.
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