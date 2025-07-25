الجيش الروسي يعلن إسقاط 105 مسيّرات جوية أوكرانية ليلاً

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أعلنت أن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي اعترضت وأسقطت الليلة الماضية 105 قطع من المسيرات الجوية فوق مختلف المناطق الروسية.وجاء في بيان صدر اليوم عن الدفاع الروسية، نقلته " ": "خلال الليلة الماضية، تمكنت منظومات الدفاع الجوي العاملة من اعتراض وتدمير 105 من المسيرات الجوية الأوكرانية من نوع الطائرات: 26 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و25 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و23 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و9 فوق مياه ، و8 فوق أراضي إقليم ، و5 فوق أراضي إقليم ستافروبول، و3 فوق أراضي ، و3 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و2 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و1 فوق أراضي مقاطعة أوريول".