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عربي-دولي

الجيش الروسي يعلن إسقاط 105 مسيّرات جوية أوكرانية ليلاً

Lebanon 24
25-07-2025 | 01:50
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي اعترضت وأسقطت الليلة الماضية 105 قطع من المسيرات الجوية الأوكرانية فوق مختلف المناطق الروسية.
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وجاء في بيان صدر اليوم عن الدفاع الروسية، نقلته "روسيا اليوم": "خلال الليلة الماضية، تمكنت منظومات الدفاع الجوي العاملة من اعتراض وتدمير 105 من المسيرات الجوية الأوكرانية من نوع الطائرات: 26 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و25 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و23 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و9 فوق مياه بحر آزوف، و8 فوق أراضي إقليم كراسنودار، و5 فوق أراضي إقليم ستافروبول، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و2 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و1 فوق أراضي مقاطعة أوريول".
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