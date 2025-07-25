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عربي-دولي

نداء من الأمم المتحدة لمساعدة 10 ملايين لاجئ سوري

Lebanon 24
25-07-2025 | 02:01
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أطلقت الأمم المتّحدة نداء لجمع 3.19 مليار دولار أميركي لمساعدة أكثر من 10 ملايين لاجئ سوري، حتى نهاية العام الجاري.

وقال مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إنّ آدم عبد المولى "المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في سوريا أطلق تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، داعياً إلى توفير مساعدة بقيمة 3.19 مليار دولار أميركي لدعم 10.3 مليون شخص محتاج حتى كانون الأول 2025".
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وأوضح أوتشا في بيانه أنّ هذا التمديد للأولويات الإنسانية لعام 2025 يستهدف بشكل أساسي المناطق التي تواجه أشدّ الظروف حرجاً، والأماكن المصنّفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس اللذين يعنيان أنّ الحالة "كارثية"، أيّ المستوى ما قبل الأخير من الخطورة كون المستوى الأخير يعني حالة المجاعة.
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