30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نداء من الأمم المتحدة لمساعدة 10 ملايين لاجئ سوري
Lebanon 24
25-07-2025
|
02:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت الأمم المتّحدة نداء لجمع 3.19 مليار دولار أميركي لمساعدة أكثر من 10 ملايين لاجئ سوري، حتى نهاية العام الجاري.
وقال مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إنّ
آدم عبد المولى
"المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق
الشؤون الإنسانية
في
سوريا
أطلق تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، داعياً إلى توفير مساعدة بقيمة 3.19 مليار دولار أميركي لدعم 10.3 مليون شخص محتاج حتى كانون الأول 2025".
Advertisement
وأوضح أوتشا في بيانه أنّ هذا التمديد للأولويات الإنسانية لعام 2025 يستهدف بشكل أساسي المناطق التي تواجه أشدّ الظروف حرجاً، والأماكن المصنّفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس اللذين يعنيان أنّ الحالة "كارثية"، أيّ المستوى ما قبل الأخير من الخطورة كون المستوى الأخير يعني حالة المجاعة.
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: 11.6 مليون لاجئ قد يخسرون المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل
Lebanon 24
الأمم المتحدة: 11.6 مليون لاجئ قد يخسرون المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل
25/07/2025 11:08:20
25/07/2025 11:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من السودان يتجاوز 4 ملايين منذ بدء الحرب
Lebanon 24
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من السودان يتجاوز 4 ملايين منذ بدء الحرب
25/07/2025 11:08:20
25/07/2025 11:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 70 ألف لاجئ جديد عبروا مؤخرا إلى تشاد قادمين من السودان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 70 ألف لاجئ جديد عبروا مؤخرا إلى تشاد قادمين من السودان
25/07/2025 11:08:20
25/07/2025 11:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
12 مليون لاجئ في خطر.. تحذير من الأمم المتحدة
Lebanon 24
12 مليون لاجئ في خطر.. تحذير من الأمم المتحدة
25/07/2025 11:08:20
25/07/2025 11:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاوضات غزّة تحت المناورة الأميركية.. وضغوط دولية تُربك إسرائيل
Lebanon 24
مفاوضات غزّة تحت المناورة الأميركية.. وضغوط دولية تُربك إسرائيل
04:00 | 2025-07-25
25/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع عالمي في خدمة ستارلينك
Lebanon 24
انقطاع عالمي في خدمة ستارلينك
03:47 | 2025-07-25
25/07/2025 03:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة.. اختفاء جثة راكب توُفي على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية
Lebanon 24
حادثة غريبة.. اختفاء جثة راكب توُفي على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية
03:23 | 2025-07-25
25/07/2025 03:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة بأقوى وأضعف "جوازات السفر" عالمياً.. مفاجأة عن الجواز الأميركي
Lebanon 24
قائمة جديدة بأقوى وأضعف "جوازات السفر" عالمياً.. مفاجأة عن الجواز الأميركي
03:19 | 2025-07-25
25/07/2025 03:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وضع غزة أمام انهيار.. الجوع يهدد الأطباء!
Lebanon 24
وضع غزة أمام انهيار.. الجوع يهدد الأطباء!
03:06 | 2025-07-25
25/07/2025 03:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"هي بتدفع الفواتير": نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق.. هذا ما كشفه الإعلامي ايلي باسيل
Lebanon 24
"هي بتدفع الفواتير": نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق.. هذا ما كشفه الإعلامي ايلي باسيل
04:11 | 2025-07-24
24/07/2025 04:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة للجيش تستهدف "أبو سلة".. هذا ما حصل في بعلبك
Lebanon 24
مسيّرة للجيش تستهدف "أبو سلة".. هذا ما حصل في بعلبك
06:13 | 2025-07-24
24/07/2025 06:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قالها نعيم قاسم.. رسائل تكشف قرار "حزب الله" القتاليّ
Lebanon 24
قالها نعيم قاسم.. رسائل تكشف قرار "حزب الله" القتاليّ
11:00 | 2025-07-24
24/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة
Lebanon 24
توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة
11:21 | 2025-07-24
24/07/2025 11:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في كسروان... المباحث الجنائيّة أوقفت السوريّ "علي شليش"
Lebanon 24
في كسروان... المباحث الجنائيّة أوقفت السوريّ "علي شليش"
14:48 | 2025-07-24
24/07/2025 02:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2025-07-25
مفاوضات غزّة تحت المناورة الأميركية.. وضغوط دولية تُربك إسرائيل
03:47 | 2025-07-25
انقطاع عالمي في خدمة ستارلينك
03:23 | 2025-07-25
حادثة غريبة.. اختفاء جثة راكب توُفي على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية
03:19 | 2025-07-25
قائمة جديدة بأقوى وأضعف "جوازات السفر" عالمياً.. مفاجأة عن الجواز الأميركي
03:06 | 2025-07-25
وضع غزة أمام انهيار.. الجوع يهدد الأطباء!
02:50 | 2025-07-25
سفير واشنطن في تل أبيب يسخر من نية ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين
فيديو
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
25/07/2025 11:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
25/07/2025 11:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
25/07/2025 11:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24