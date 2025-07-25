سفير واشنطن في تل أبيب يسخر من نية ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين

Advertisement

في تعبير ساخر، علّق السفير الأميركي لدى ، مايك هاكابي، على إعلان الرئيس عزمه الاعتراف بدولة في أيلول المقبل، معتبرًا الخطوة "رمزية ومثيرة للسخرية".وفي سلسلة منشورات عبر منصة "إكس"، كتب هاكابي: "يا له من ذكاء! إذا كان بإمكان ماكرون ببساطة أن يعلن وجود دولة، فربما يمكن للمملكة المتحدة أن تعلن أصبحت مستعمرة بريطانية!".وأضاف في نبرة تهكمية: "الإعلان الأحادي الذي أصدره ماكرون بشأن دولة فلسطينية لم يحدد مكان هذه الدولة. ويمكنني الآن أن أفصح حصريًا أن ستعرض الريفييرا ، وأن الدولة الجديدة ستحمل اسم فرانس-إن-ستاين".وكان الرئيس ماكرون قد أعلن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بالرمزية، لكنها تضع في موقف يتعارض مع التوجّه ، الذي يربط الاعتراف بقيام الدولة بنتائج مفاوضات السلام المتعثرة منذ سنوات.