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عربي-دولي

سفير واشنطن في تل أبيب يسخر من نية ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
25-07-2025 | 02:50
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في تعبير ساخر، علّق السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل، معتبرًا الخطوة "رمزية ومثيرة للسخرية".
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وفي سلسلة منشورات عبر منصة "إكس"، كتب هاكابي: "يا له من ذكاء! إذا كان بإمكان ماكرون ببساطة أن يعلن وجود دولة، فربما يمكن للمملكة المتحدة أن تعلن أن فرنسا أصبحت مستعمرة بريطانية!".

وأضاف في نبرة تهكمية: "الإعلان الأحادي الذي أصدره ماكرون بشأن دولة فلسطينية لم يحدد مكان هذه الدولة. ويمكنني الآن أن أفصح حصريًا أن فرنسا ستعرض الريفييرا الفرنسية، وأن الدولة الجديدة ستحمل اسم فرانس-إن-ستاين".

وكان الرئيس ماكرون قد أعلن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بالرمزية، لكنها تضع باريس في موقف يتعارض مع التوجّه الإسرائيلي، الذي يربط الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية بنتائج مفاوضات السلام المتعثرة منذ سنوات.
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