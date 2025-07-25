قائمة جديدة بأقوى وأضعف "جوازات السفر" عالمياً.. مفاجأة عن الجواز الأميركي

سجل جواز السفر الأميركي تراجعاً ملحوظاً ضمن مؤشر "هينلي لجوازات السفر"، إذ تراجع إلى المرتبة العاشرة خلال العام الجاري 2025 بعدما كان في المرتبة السابعة العام الماضي.

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وحالياً، فإن الجواز الأميركي تساوى مع جوازي سفر أيسلندا وليتوانيا وذلك بعدما كان الأقوى عالمياً عام 2014.

وفي ما يلي قائمة بأقوى جوازات السفر وأضعفها:

1- سنغافورة: 193 وجهة.



2- وكوريا الجنوبية: 190 وجهة.



3- الدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا: 189 وجهة.

4- النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد: 188 وجهة.



5- ونيوزيلندا وسويسرا: 187 وجهة.

أضعف جوازات السفر

1- : 25 وجهة.

2- : 27 وجهة.

3- : 30 وجهة.



4- باكستان والصومال واليمن: 32 وجهة.



5- ونيبال: 38 وجهة.