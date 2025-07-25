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عربي-دولي
قائمة جديدة بأقوى وأضعف "جوازات السفر" عالمياً.. مفاجأة عن الجواز الأميركي
Lebanon 24
25-07-2025
|
03:19
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سجل جواز السفر الأميركي تراجعاً ملحوظاً ضمن مؤشر "هينلي لجوازات السفر"، إذ تراجع إلى المرتبة العاشرة خلال العام الجاري 2025 بعدما كان في المرتبة السابعة العام الماضي.
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وحالياً، فإن الجواز الأميركي تساوى مع جوازي سفر أيسلندا وليتوانيا وذلك بعدما كان الأقوى عالمياً عام 2014.
وفي ما يلي قائمة بأقوى جوازات السفر وأضعفها:
1- سنغافورة: 193 وجهة.
2-
اليابان
وكوريا الجنوبية: 190 وجهة.
3- الدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا: 189 وجهة.
4- النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد: 188 وجهة.
5-
اليونان
ونيوزيلندا وسويسرا: 187 وجهة.
أضعف جوازات السفر
1-
أفغانستان
: 25 وجهة.
2-
سوريا
: 27 وجهة.
3-
العراق
: 30 وجهة.
4- باكستان والصومال واليمن: 32 وجهة.
5-
ليبيا
ونيبال: 38 وجهة.
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