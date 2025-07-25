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عربي-دولي
من أجل "تبرعات".. نداء أممي يخصّ سوريا
Lebanon 24
25-07-2025
|
05:22
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وجه
المنسق المقيم
للأمم المتحدة ومنسق
الشؤون الإنسانية
في
سوريا
آدم عبد المولى
، الخميس، نداء عالمياً دعا خلاله
لجمع تبرعات بقيمة 3.19 مليار دولار لمساعدة 10.3 ملايين سوري حتى كانون الأول المُقبل.
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ويأتي هذا الإعلان في ظل نقص حاد في التمويل، وفقا للأمم المتحدة التي لم تتمكن حتى الآن من أن تجمع سوى 11% من الأموال اللازمة للوفاء باحتياجات السوريين.
وفي العام الماضي، لم يُموّل من الخطة الإنسانية لسوريا سوى 36.6%، في أحد أدنى مستويات التمويل منذ 14 عاماً.
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