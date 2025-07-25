من أجل "تبرعات".. نداء أممي يخصّ سوريا

وجه للأمم المتحدة ومنسق في ، الخميس، نداء عالمياً دعا خلاله لجمع تبرعات بقيمة 3.19 مليار دولار لمساعدة 10.3 ملايين سوري حتى كانون الأول المُقبل.

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ويأتي هذا الإعلان في ظل نقص حاد في التمويل، وفقا للأمم المتحدة التي لم تتمكن حتى الآن من أن تجمع سوى 11% من الأموال اللازمة للوفاء باحتياجات السوريين.



وفي العام الماضي، لم يُموّل من الخطة الإنسانية لسوريا سوى 36.6%، في أحد أدنى مستويات التمويل منذ 14 عاماً.





