Advertisement

عربي-دولي

من أجل "تبرعات".. نداء أممي يخصّ سوريا

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1396400-638890433236219069.jpg
Doc-P-1396400-638890433236219069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، الخميس، نداء عالمياً دعا خلاله لجمع تبرعات بقيمة 3.19 مليار دولار لمساعدة 10.3 ملايين سوري حتى كانون الأول المُقبل.
Advertisement
 
ويأتي هذا الإعلان في ظل نقص حاد في التمويل، وفقا للأمم المتحدة التي لم تتمكن حتى الآن من أن تجمع سوى 11% من الأموال اللازمة للوفاء باحتياجات السوريين.

وفي العام الماضي، لم يُموّل من الخطة الإنسانية لسوريا سوى 36.6%، في أحد أدنى مستويات التمويل منذ 14 عاماً.


مواضيع ذات صلة
من أجل السويداء.. نداء من "الإشتراكي"
lebanon 24
25/07/2025 18:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء عاجل من "اليازا" إلى مؤسسة "كهرباء لبنان"
lebanon 24
25/07/2025 18:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء من الأمم المتحدة لمساعدة 10 ملايين لاجئ سوري
lebanon 24
25/07/2025 18:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء من الأمم المتحدة لسوريا: لمحاسبة المتورطين بإنتهاكات السويداء
lebanon 24
25/07/2025 18:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:25 | 2025-07-25
11:19 | 2025-07-25
11:08 | 2025-07-25
11:00 | 2025-07-25
10:47 | 2025-07-25
10:24 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24