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مفاجأة أميركية عن "مساعدات غزة".. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:32
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كشف تقرير حكومي أميركي جديد أن حركة "حماس" في غزة بريئة من الاتهامات التي وُجهت إليها بشأن ما تمت تسميته "سرقة ممنهجة للامدادات الإنسانية" التي دخلت القطاع والممولة من الولايات المتحدة.
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وجاء هذا التقرير إبان تحليل داخلي أجرته الحكومة الأميركية، وقد تمّ إجراؤه بواسطة مكتب تابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واكتمل في أواخر شهر حزيران الماضي.
 
ودرس التحليل 156 واقعة سرقة أو فقدان لإمدادات ممولة من الولايات المتحدة، والتي أبلغت عنها منظمات مساعدات أميركية شريكة في الفترة من تشرين الأول 2023 وحتى أيار من هذا العام.
 
وتبين، بحسب التقرير، إنه لم تظهر أي تقارير تزعم أن "حماس" استفادت من الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة.
 
بدوره، نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صحة هذه النتائج، مؤكداً وجود أدلة مصورة على نهب حماس للمساعدات، متهماً المنظمات الإنسانية التقليدية بالتستر على "فساد المساعدات".
 
ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن ما يقرب من ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة.
 
كذلك، يعاني الآلاف من سوء التغذية الحاد، وتتحدث منظمة الصحة العالمية وأطباء في القطاع عن وفاة أطفال وآخرين بسبب الجوع.
 
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