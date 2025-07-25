ذكر تقرير نشره "تلفزيون " أن الشيباني، القتى وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر في .

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وكشف التقرير أن الاجتماع الذي عُقد بين الشيباني وديرمر، تم برعاية من المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك.

واستمر الاجتماع لـ4 ساعات، وناقش ملفات أمنية حساسة تتعلق بجنوب سوريا بهدف احتواء التوتر الذي حصل هناك لاسيما في محافظة .

ووصف التقرير الإجتماع بـ"النادر"، فيما قال براك أنه "التقى مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس بهدف الحوار ووقف التصعيد".

وأعربت مصادر إسرائيلية عن أملها في أن يفتح هذا الاجتماع المجال أمام "خطوات دبلوماسية لاحقة" بين وتل أبيب، مشيرة إلى أن التفاهمات الأمنية قد تكون "بداية لمسار أوسع". (سكاي نيوز عربية)