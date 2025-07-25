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صحة

في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لمنتج فاكهة ملوث

Lebanon 24
25-07-2025 | 06:15
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بعد اكتشاف تلوثه بمعادن ثقيلة تشكل خطرا على الصحة، سحبت مجموعة "دبليو. دبليو الصناعية" منتجا من الفاكهة المعلّبة في الولايات المتحدة
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وأعلنت الشركة عن سحب شرائح كمثرى "باراشور" المعلبة في عبوات سعة 15 أونصة، بعدما تم اكتشاف مستويات مرتفعة من الرصاص والكادميوم فيهما. ورغم عدم تحديد السبب الدقيق لتلوث المنتج، فإن معادن الرصاص والكادميوم قد تنتقل إلى الطعام من مواد العبوة، خصوصا إذا كان الطلاء أو اللحام تالفا أو متآكلا.
 
وترتبط هذه المعادن الثقيلة بالعديد من المخاطر الصحية، إذ تظهر الأبحاث أن التعرض المستمر لها قد يؤدي إلى صعوبات في التعلم واضطراب طيف التوحد (ASD)، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الكلى ومشاكل القلب والأوعية الدموية والعيوب الخلقية. (روسيا اليوم) 
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