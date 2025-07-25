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عربي-دولي

ترامب يفي بوعده... وصول أوّل نظام "باتريوت" إلى أوكرانيا

Lebanon 24
25-07-2025 | 06:25
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كشفت صحيفة "التلغراف"، عن وصول أول نظام صواريخ "باتريوت سام" من ألمانيا إلى أوكرانيا، ضمن حزمة المساعدات الأميركيّة التي وعد بها الرئيس الأميركيّ دونالد كييف.
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