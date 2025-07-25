الحكومة الألمانية: لا نخطط للاعتراف بدولة فلسطين

أعلن السكرتير الصحفي للحكومة أن الحكومة لا تخطط للاعتراف بدولة على المدى القريب.

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ويأتي ذلك، بعدما أعلن ، الخميس، أن ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة. (روسيا اليوم)