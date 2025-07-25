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عربي-دولي

الحكومة الألمانية: لا نخطط للاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
25-07-2025 | 06:45
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أعلن السكرتير الصحفي للحكومة الألمانية أن الحكومة لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطين على المدى القريب.
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ويأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن باريس ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة. (روسيا اليوم)

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