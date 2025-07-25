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عربي-دولي
بعد الفضيحة... كابوت الخائنة تستقيل من منصبها
Lebanon 24
25-07-2025
|
07:15
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قدمت كريستين كابوت، مديرة الموارد البشرية في
شركة التكنولوجيا
"أسترونومر"، استقالتها بعد "فضيحة" الفيديو الذي انتشر من حفل فرقة "كولدبلاي" الذي أقيم في
بوسطن
.
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وظهرت كابوت في مشهد رومانسي مع زميلها آندي
بايرون
، الذي استقال قبل أيام من منصب المدير التنفيذي للشركة.
وفي بيان رسمي، أكدت "أسترونومر" التزامها بالقيم والثقافة التي أرساها مؤسسوها، مشيرة إلى أن
القادة
في الشركة مطالبون بالتحلي بمعايير السلوك والمساءلة.
وأضاف البيان أن هذا المعيار لم يتم الوفاء به مؤخرا.
ونفت الشركة صحة التقارير التي تشير إلى وجود موظفين آخرين في الفيديو، مؤكدة أن الأمر مقتصر على الشخصين المذكورين فقط. (سكاي نيوز عربية)
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