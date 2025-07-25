بعد اجتماع وزراء سوريين وإسرائيليين... ما أهميّة لقاء باريس؟

ذكر موقع " "، أنّ مصادر اعتبرت أنّ "اللقاء الوزاري الذي جمع مسؤولين إسرائيليين وسوريين في العاصمة الفرنسيّة ، هو تحوّل جذريّ في العلاقات بين البلدين".

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وأضافت المصادر أنّ "ما يضفي أهمية على هذا اللقاء، هو أنه الأول المباشر بين الطرفين بعد مرور نحو ربع قرن على تعثر مفاوضات أجرتها مع في حقبة لأجل عقد "صفقة سلام" لم تكتمل.



وأضافت المصادر أنّ "هذا اللقاء يحمل رمزية سياسية مهمة، فهو يكسر الحاجز النفسي والسياسي بين الجانبين، ويظهر استعدادا من كلا الطرفين للخوض في مسائل أشمل وأعمق قد تصل إلى حدّ التطبيع الذي تحث عليه ، وتقدم مغريات لدمشق من أجل السير في هذا المسار الوعر".



وترى المصادر أنّ "من شأن مثل هذا اللقاء أن يكرس لتفاهمات أمنية، غير معلنة على الأرجح، لتحديد قواعد الاشتباك في الجنوب السوري، ويفضي إلى تنسيق من نوع ما لتقليل الاحتكاك العسكري أو تمرير مساعدات إنسانية، وهو ما قد يمهد الأرضية لمفاوضات أوسع نطاقا، قد تشمل التطبيع الذي سيسهل دون شك، مهمة واشنطن في تطبيق سياساتها تجاه المنطقة".