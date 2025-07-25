بلدان اعترفت بدولة فلسطين وأخرى تُعارض.. من هي؟

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ذكر موقع " "، أنّ أكثر من 146 دولة حول العالم اعترفت بدولة فلسطين.

ومن أبرز الدول المعترفة بدولة فلسطين:

آسيا: ، الهند، إندونيسيا، باكستان، ماليزيا، ، .



إفريقيا: الجزائر، مصر، جنوب إفريقيا، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال.



أميركا اللاتينية: البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، فنزويلا، بوليفيا، كوبا.



الشرقية: ، ، بولندا، التشيك، سلوفاكيا، هنغاريا، رومانيا.





كذلك، اعترفت كلّ من إسبانيا وإيرلندا، والنرويج وسلوفينيا بدولة فلسطين حديثاً، بينما في المقابل، فإنّ هناك بعض الدول الغربية الكبرى ما زالت تتريث في الاعتراف، رغم دعمها النظري لحلّ الدولتين، وتزايد الضغوط السياسية والشعبية في داخلها.

وبالنسبة لفرنسا، أعلن الرئيس أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، فيما أعلن رئيس الحكومة الكندية مارك كارني أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في أيضاً. كذلك، أبدت بلجيكا ومالطا ولوكسمبورغ رغبتها في الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين ضمن تنسيق مشترك.





أما الدول التي ترفض الاعتراف بدولة فلسطين حاليّاً فهي ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا. (روسيا اليوم)