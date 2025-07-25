Advertisement

عربي-دولي

بلدان اعترفت بدولة فلسطين وأخرى تُعارض.. من هي؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1396484-638890574068505878.jpg
Doc-P-1396484-638890574068505878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ أكثر من 146 دولة حول العالم اعترفت بدولة فلسطين.
Advertisement

 
ومن أبرز الدول المعترفة بدولة فلسطين:
آسيا: الصين، الهند، إندونيسيا، باكستان، ماليزيا، إيران، تركيا.

إفريقيا: الجزائر، مصر، جنوب إفريقيا، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال.

أميركا اللاتينية: البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، فنزويلا، بوليفيا، كوبا.

أوروبا الشرقية: روسيا، أوكرانيا، بولندا، التشيك، سلوفاكيا، هنغاريا، رومانيا.


كذلك، اعترفت كلّ من إسبانيا وإيرلندا، والنرويج وسلوفينيا بدولة فلسطين حديثاً، بينما في المقابل، فإنّ هناك بعض الدول الغربية الكبرى ما زالت تتريث في الاعتراف، رغم دعمها النظري لحلّ الدولتين، وتزايد الضغوط السياسية والشعبية في داخلها.
وبالنسبة لفرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، فيما أعلن رئيس الحكومة الكندية مارك كارني أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة أيضاً. كذلك، أبدت بلجيكا ومالطا ولوكسمبورغ رغبتها في الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين ضمن تنسيق أوروبي مشترك.


أما الدول التي ترفض الاعتراف بدولة فلسطين حاليّاً فهي ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بن غفير ردا على قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين: نحن نعترف بفرنسا دولة فلسطينية
lebanon 24
25/07/2025 18:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير إسرائيليّ يُهدّد فرنسا: هذا ما سنفعله في الضفة إنّ اعترفتم بدولة فلسطين
lebanon 24
25/07/2025 18:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تل أبيب تهدد أوروبا: لا اعتراف بدولة فلسطين دون رد فعل في الضفة
lebanon 24
25/07/2025 18:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: قوة فلسطين هو بازدياد عدد الدول المؤيدة لها والتي تعترف بها
lebanon 24
25/07/2025 18:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:25 | 2025-07-25
11:19 | 2025-07-25
11:08 | 2025-07-25
11:00 | 2025-07-25
10:47 | 2025-07-25
10:24 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24