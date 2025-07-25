القرار صدر.. ماذا أعلنت محكمة فرنسيّة بشأن بشار الأسد؟

أصدرت ، أعلى محكمة في الفرنسي، قرارا ألغت فيه مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري السابق بتهمة شن هجمات كيميائية عام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

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