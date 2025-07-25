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القرار صدر.. ماذا أعلنت محكمة فرنسيّة بشأن بشار الأسد؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 09:45
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أصدرت محكمة النقض، أعلى محكمة في القضاء الفرنسي، قرارا ألغت فيه مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية عام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
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