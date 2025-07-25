اب يلحق بأولاده الـ6... قضوا جميعاً بسبب مرض غامض

بعد وفاة 6 أطفال من عائلة واحدة بسبب مرض غامض في مصر، رحل اليوم الوالد علي.

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وشكّلت وفاة الاب صدمة كبيرة، بعد وفاة أولاده الواحد تلو الاخر.

وأجرت فحوصات دقيقة شملت المياه والبيئة المحيطة ومنازل العائلة، إلا أنها أكدت عدم وجود أوبئة أو أمراض معدية داخل قرية دلجا. (ارم نيوز)