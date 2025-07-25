ترامب: حماس ستسقط

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قال الرئيس الأميركي إن حركة لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.وتابع عن حماس في تصريحات للصحفيين في : أعتقد أنهم "سيسقطون".