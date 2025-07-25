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ترامب: حماس ستسقط

Lebanon 24
25-07-2025 | 10:03
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حركة حماس لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
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وتابع ترامب عن حماس في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: أعتقد أنهم "سيسقطون".

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