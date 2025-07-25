اردوغان: نعمل على تنظيم لقاء بين ترامب وبوتين

لبحث إمكانية عقد لقاء قمة في ، أعلن الرئيس أنه قد يجري اتصالات مع كلّ من الرئيسين الروسيّ والأميركي في غضون أيام.

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وأضاف : "نحن معنيون بعقد لقاء قمة يجمعهما، ونعمل الآن على تنظيم لقاء في اسطنبول". (روسيا اليوم)