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عربي-دولي

اردوغان: نعمل على تنظيم لقاء بين ترامب وبوتين

Lebanon 24
25-07-2025 | 10:16
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لبحث إمكانية عقد لقاء قمة في اسطنبول، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه قد يجري اتصالات مع كلّ من الرئيسين الروسيّ فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في غضون أيام.
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وأضاف اردوغان: "نحن معنيون بعقد لقاء قمة يجمعهما، ونعمل الآن على تنظيم لقاء في اسطنبول". (روسيا اليوم)
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