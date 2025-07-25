الجيش الأميركي يعلن تصفية قيادي بارز في "داعش" شمال سوريا

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أعلن الجيش الأميركي، في منشور على منصة "إكس" يوم الجمعة، أن قوات (CENTCOM) نفذت عملية ناجحة في محافظة حلب شمال ، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" ونجليه، اللذين كانا أيضا منخرطين في صفوف التنظيم.وبحسب البيان، فإن العملية استهدفت بشكل دقيق موقعا في ريف حلب يُشتبه باستخدامه من قبل عناصر التنظيم للتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة. ولم يُعلن الجيش الأميركي عن اسم القيادي المستهدف، لكنه وصفه بأنه "أحد المخططين الرئيسيين للهجمات ضد المدنيين والقوات الأميركية في سوريا والعراق".وأكدت القيادة المركزية أن العملية لم تسفر عن إصابات أو أضرار بين المدنيين، مشددة على القوات الأميركية بقواعد الاشتباك والحرص على تجنّب وقوع خسائر بشرية غير مقصودة.وتأتي هذه العملية ضمن الحملة المستمرة التي تقودها وشركاؤها المحليون في سوريا، وعلى رأسهم "قوات سوريا "، لملاحقة فلول التنظيم الذي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض المناطق الريفية والصحراوية.وكانت قد كثفت في الأشهر الأخيرة ضرباتها الجوية وعملياتها الخاصة ضد عناصر "داعش"، بالتوازي مع تحذيرات استخباراتية من محاولات التنظيم إعادة تنظيم صفوفه وشنّ هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية.