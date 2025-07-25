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عربي-دولي

الجيش الأميركي يعلن تصفية قيادي بارز في "داعش" شمال سوريا

Lebanon 24
25-07-2025 | 11:08
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أعلن الجيش الأميركي، في منشور على منصة "إكس" يوم الجمعة، أن قوات القيادة المركزية (CENTCOM) نفذت عملية ناجحة في محافظة حلب شمال سوريا، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" ونجليه، اللذين كانا أيضا منخرطين في صفوف التنظيم.
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وبحسب البيان، فإن العملية استهدفت بشكل دقيق موقعا في ريف حلب يُشتبه باستخدامه من قبل عناصر التنظيم للتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة. ولم يُعلن الجيش الأميركي عن اسم القيادي المستهدف، لكنه وصفه بأنه "أحد المخططين الرئيسيين للهجمات ضد المدنيين والقوات الأميركية في سوريا والعراق".

وأكدت القيادة المركزية أن العملية لم تسفر عن إصابات أو أضرار بين المدنيين، مشددة على التزام القوات الأميركية بقواعد الاشتباك والحرص على تجنّب وقوع خسائر بشرية غير مقصودة.

وتأتي هذه العملية ضمن الحملة المستمرة التي تقودها الولايات المتحدة وشركاؤها المحليون في سوريا، وعلى رأسهم "قوات سوريا الديمقراطية"، لملاحقة فلول التنظيم الذي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض المناطق الريفية والصحراوية.

وكانت واشنطن قد كثفت في الأشهر الأخيرة ضرباتها الجوية وعملياتها الخاصة ضد عناصر "داعش"، بالتوازي مع تحذيرات استخباراتية من محاولات التنظيم إعادة تنظيم صفوفه وشنّ هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية.
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