ترامب يحذر: انتهاء معاهدة "ستارت الجديدة" مشكلة تهدد العالم

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أعرب الرئيس الأميركي عن قلقه من اقتراب انتهاء سريان معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة النووية، واصفًا الأمر بـ"المشكلة للعالم"، ومؤكداً نيته مناقشة نزع السلاح مع في القريب.وفي تصريحات أدلى بها أمام ، قال رداً على سؤال من وكالة "تاس" الروسية، إن انتهاء صلاحية المعاهدة "ليس بالأمر الذي نريده"، مشيراً إلى أن بلاده بدأت بالفعل العمل على هذا الملف، دون تفاصيل.ومن المقرر أن تنتهي معاهدة "ستارت الجديدة" في شباط 2026. وهي آخر اتفاقية كبرى قائمة بين وموسكو للحد من الترسانات النووية، ودخلت حيز التنفيذ عام 2011، إذ تحد من عدد الرؤوس النووية والصواريخ الباليستية لدى الجانبين.وتشهد المعاهدة توترات منذ سنوات، إذ تتهم روسيا واشنطن بعرقلة عمليات التفتيش، فيما أعلنت في شباط 2023 تعليق مشاركتها في المعاهدة، لكنها لم تنسحب رسميًا منها، مطالبة بأخذ ترسانات الدول النووية الأخرى في "الناتو" مثل وفرنسا في الاعتبار ضمن أي اتفاق جديد.وفي ضوء استمرار التوتر بسبب الحرب في ، لم تسفر المحاولات السابقة بين الجانبين لإبرام اتفاق بديل عن نتائج ملموسة، وسط دعوات من موسكو لاستئناف الحوار لكن "بحسن نية" من الجانب الأميركي، بحسب تصريحات سابقة للرئيس .