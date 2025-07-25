صفقة صواريخ متطورة تثير قلق إسرائيل.. هل يتفوق عليها الجيش المصري؟

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علّق اللواء فاروق المقرحي، عضو المصري ومساعد الأسبق، على إعلان عن صفقة عسكرية ضخمة مع مصر بقيمة 4.67 مليار دولار تشمل منظومة صواريخ "NASAMS" المتطورة للدفاع الجوي، مؤكدًا أن " تخشى من تطور منظومات الدفاع الجوي ".وقال المقرحي في تصريحات لـRT إن أميركا تبحث دائمًا عن مصلحتها، موضحًا أن الصفقة تأتي رغم ضغوط إسرائيلية على لعرقلة التعاون العسكري مع . وأضاف أن مصر منذ عام 2013 تنوّع مصادر تسليحها من وألمانيا وروسيا والصين، مشيرًا إلى أن توقيت الصفقة يعكس تحولات إقليمية حساسة.وأكد أن الصفقة تُعدّ دليلًا على استمرار اعتبار مصر شريكًا استراتيجيًا مهمًا للولايات المتحدة في المنطقة، رغم التوترات الدولية على النفوذ في .وتشمل الصفقة توريد منظومة "NASAMS"، وهي من أكثر تطورًا في العالم، إضافة إلى دعم لوجستي وتدريب وصيانة، ما يعزز قدرات مصر الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية الحديثة.ويُشار إلى أن "NASAMS" هو نظام دفاع جوي متوسط المدى، مطوّر أميركيًا ونرويجيًا، ويُستخدم في حماية الأجواء من الطائرات وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة.