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عربي-دولي

صفقة صواريخ متطورة تثير قلق إسرائيل.. هل يتفوق عليها الجيش المصري؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 14:01
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علّق اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ المصري ومساعد وزير الداخلية الأسبق، على إعلان الولايات المتحدة عن صفقة عسكرية ضخمة مع مصر بقيمة 4.67 مليار دولار تشمل منظومة صواريخ "NASAMS" المتطورة للدفاع الجوي، مؤكدًا أن "إسرائيل تخشى من تطور منظومات الدفاع الجوي المصرية".
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وقال المقرحي في تصريحات لـRT إن أميركا تبحث دائمًا عن مصلحتها، موضحًا أن الصفقة تأتي رغم ضغوط إسرائيلية على واشنطن لعرقلة التعاون العسكري مع القاهرة. وأضاف أن مصر منذ عام 2013 تنوّع مصادر تسليحها من فرنسا وألمانيا وروسيا والصين، مشيرًا إلى أن توقيت الصفقة يعكس تحولات إقليمية حساسة.

وأكد أن الصفقة تُعدّ دليلًا على استمرار اعتبار مصر شريكًا استراتيجيًا مهمًا للولايات المتحدة في المنطقة، رغم التوترات الدولية على النفوذ في الشرق الأوسط.

وتشمل الصفقة توريد منظومة "NASAMS"، وهي من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا في العالم، إضافة إلى دعم لوجستي وتدريب وصيانة، ما يعزز قدرات مصر الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية الحديثة.

ويُشار إلى أن "NASAMS" هو نظام دفاع جوي متوسط المدى، مطوّر أميركيًا ونرويجيًا، ويُستخدم في حماية الأجواء من الطائرات وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة.
 
(روسيا اليوم)
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