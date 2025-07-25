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انفجار في ريف إدلب يودي بحياة 3 مدنيين

Lebanon 24
25-07-2025 | 14:15
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أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، أن انفجاراً وقع في منزل ببلدة ترمانين شمال إدلب أدى إلى سقوط 3 قتلى.
وأضاف في بيان أن بين القتلى امرأة وطفلاً ، وأن 3 مدنيين أصيبوا بجروح وجميعهم من عائلة واحدة.ونقل التلفزيون السوري عن مصدر أمني قوله إن الانفجار نجم عن انفجار ذخائر كان شخص مدني يعمل على تفكيكها.
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وترمانين بلدة تبعد عن مدينة حلب نحو 45 كيلومتراً إلى الشمال الغربي. (الشرق الأوسط)

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