انفجار في ريف إدلب يودي بحياة 3 مدنيين

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، أن انفجاراً وقع في منزل ببلدة ترمانين شمال إدلب أدى إلى سقوط 3 قتلى.

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وأضاف في بيان أن بين القتلى امرأة وطفلاً ، وأن 3 مدنيين أصيبوا بجروح وجميعهم من عائلة واحدة.ونقل التلفزيون السوري عن مصدر أمني قوله إن الانفجار نجم عن انفجار ذخائر كان شخص مدني يعمل على تفكيكها.وترمانين بلدة تبعد عن مدينة حلب نحو 45 كيلومتراً إلى . (الشرق الأوسط)