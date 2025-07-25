الخارجية السورية تعلن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق مع "قسد"

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نقل تلفزيون «الإخبارية» السوري، اليوم الجمعة، عن مسؤول بارز في القول إنه لم يحدث أي تقدم في تنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقوات «قسد»، المُبرم في أذار الماضي.وأضاف مدير الأميركية في قتيبة إدلبي: «ما زلنا مؤمنين بتحكيم العقل لكي نصل لحلٍّ واضح وتطبيق الاتفاق»، وعَدَّ أن الاتفاق «لا يحتاج شهوراً للتنفيذ، بل يحتاج إلى رغبة حقيقية بالتنفيذ».وأشار إدلبي إلى أن اللقاء التشاوري الذي سيجري مع «قسد» في هو استكمال لجولة المفاوضات مع قيادتها «للاندماج الكامل»، لافتاً النظر إلى أن هناك «إيماناً من وفرنسا بضرورة استكمال الإجراءات التي تحفظ وحدة سوريا».وأضاف: «الموقف الفرنسي يؤكد أن باريس مستعدة للضغط على (قسد) للوصول إلى الحل الذي يريده السوريون... والمطلوب أن تأتي (قسد) إلى الطاولة، من خلال جهود الوساطة والأميركية».وانتقد إدلبي سياسات «قسد» في محافظة ، قائلاً إنها «تحاول فرض واقع اجتماعي وثقافي في دير ، وأخذت موارد هذه المحافظة».وشدد المسؤول في وزارة الخارجية على ضرورة «وجود قيادة موحدة للبلاد من أجل أن تمضي سوريا قُدماً».وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، قال إدلبي إن على «تفاهم كامل» مع الحكومة . (الشرق الأوسط)