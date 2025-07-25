الخارجية السورية تعلن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق مع "قسد"

نقل تلفزيون «الإخبارية» السوري، اليوم الجمعة، عن مسؤول بارز في وزارة الخارجية
القول إنه لم يحدث أي تقدم في تنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية
«قسد»، المُبرم في أذار الماضي.
وأضاف مدير إدارة الشؤون
الأميركية في وزارة الخارجية والمغتربين
قتيبة إدلبي: «ما زلنا مؤمنين بتحكيم العقل لكي نصل لحلٍّ واضح وتطبيق الاتفاق»، وعَدَّ أن الاتفاق «لا يحتاج شهوراً للتنفيذ، بل يحتاج إلى رغبة حقيقية بالتنفيذ».
وأشار إدلبي إلى أن اللقاء التشاوري الذي سيجري مع «قسد» في باريس
هو استكمال لجولة المفاوضات مع قيادتها «للاندماج الكامل»، لافتاً النظر إلى أن هناك «إيماناً من الولايات المتحدة
وفرنسا بضرورة استكمال الإجراءات التي تحفظ وحدة سوريا».
وأضاف: «الموقف الفرنسي يؤكد أن باريس مستعدة للضغط على (قسد) للوصول إلى الحل الذي يريده السوريون... والمطلوب أن تأتي (قسد) إلى الطاولة، من خلال جهود الوساطة الفرنسية
والأميركية».
وانتقد إدلبي سياسات «قسد» في محافظة دير الزور
، قائلاً إنها «تحاول فرض واقع اجتماعي وثقافي في دير الزور
، وأخذت موارد هذه المحافظة».
وشدد المسؤول في وزارة الخارجية على ضرورة «وجود قيادة موحدة للبلاد من أجل أن تمضي سوريا قُدماً».
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، قال إدلبي إن واشنطن
على «تفاهم كامل» مع الحكومة السورية
. (الشرق الأوسط)