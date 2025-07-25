فشل المحادثات النووية بين إيران والقوى الأوروبية في إسطنبول

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قالت مصادر إيرانية إن المحادثات النووية بين والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بمبنى القنصلية في إسطنبول انتهت دون تحقيق نتائج ملموسة.ونقلت مصادر إعلامية عن كاظم غريب آبادي المفاوض ونائب وزير الخارجية قوله إن الاجتماع "الجدي والصريح والمفصل" ركز على المسألة النووية ووضع ، مع الاتفاق على مواصلة إجراء مزيد من المناقشات.والتقى دبلوماسيون إيرانيون وأوروبيون اليوم الجمعة في إسطنبول لكسر الجمود بشأن البرنامج لطهران.والتقى ممثلون من الدول الثلاث لإجراء أول محادثات منذ الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو، وشاركت فيها قاذفات أمريكية ضربت منشآت لها علاقة بالأسلحة النووية حسب المصادر.وتعد هذه أول مفاوضات منذ وقف إطلاق النار الذي أعقب الحرب الأخيرة بين وإيران. ويهدف الدبلوماسيون الأوروبيون إلى تكثيف الضغط على لإعادة الانخراط في محادثات نووية جادة.ونقلت الإيرانية " ارنا" عن المتحدث باسم الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن زيارة نائب للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مخطط لها في غضون "الأسابيع المقبلة" لبحث إطار التعاون بين الجانبين.ولم يتم التخطيط لفحص المنشآت النووية المتضررة خلال الحرب. (روسيا اليوم)