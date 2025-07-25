خامنئي يتحدّث عن "مصيبة قاسية ومريرة".. هذا ما قاله

لا شكّ في أنّ فقدان الشهداء باقري، وسلامي، وحاجي زاده، وغيرهم من العسكريّين، وكذلك الشهيدَين طهرانتشي وعبّاسي وسواهما من العلماء، لَمصابٌ أليمٌ، ولكنّ العدوّ لم يبلغ هدفه. سيُظهر المستقبل أنّ المسارَين العسكريّ والعلميّ سيتقدّمان بوتيرةٍ أسرع من ذي قبل.
— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) July 25, 2025
لا شكّ في أنّ فقدان الشهداء باقري، وسلامي، وحاجي زاده، وغيرهم من العسكريّين، وكذلك الشهيدَين طهرانتشي وعبّاسي وسواهما من العلماء، لَمصابٌ أليمٌ، ولكنّ العدوّ لم يبلغ هدفه. سيُظهر المستقبل أنّ المسارَين العسكريّ والعلميّ سيتقدّمان بوتيرةٍ أسرع من ذي قبل.