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عربي-دولي

ثلث سكان غزة لا يجدون ما يأكلونه.. والجوع يحاصر الأطفال والنساء

Lebanon 24
25-07-2025 | 15:22
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في ظل سياسة التجويع التي تفرضها إسرائيل على سكان قطاع غزة، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة، أن حوالي ثلث سكان القطاع لا يأكلون لأيام، محذّرًا من أن سوء التغذية في تزايد حادّ.
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وبلغت الأزمة الغذائية في غزة مستويات من اليأس غير المسبوق، وقد أشار برنامج الأغذية في بيانه إلى أن شخصًا من بين كل ثلاثة لا يجد ما يأكله لأيام متتالية.
 
 
وأوضح البيان أن سوء التغذية يتفاقم بشكل مقلق، في وقت يحتاج أكثر من 90 ألف امرأة وطفل إلى علاج عاجل.
وأضاف أنه من المتوقع أن يواجه 470 ألف فلسطيني "مجاعة كارثية" في القطاع المحاصر خلال الأشهر المقبلة، محذرًا من أن هناك "أشخاصًا يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن "المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لحصول السكان على الغذاء بعد أن وصلت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية". (العربية)
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