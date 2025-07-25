ترامب يعد بتصدير لحوم الأبقار لأستراليا.. لكن الخبراء يشككون

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قال الرئيس الأميركي إن بلاده ستصدّر "كميات ضخمة" من لحوم الأبقار إلى ، بعد تخفيف كانبيرا القيود على الواردات. لكن خبراء اقتصاد ومتعاملين في الأسواق قللوا من أهمية هذا الإعلان، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار داخل ونقص المعروض المحلي، ما يجعل التصدير غير واقعي في الوقت الحالي.ورغم إعلان أستراليا تخفيف قواعد الأمن الحيوي على اللحوم الأميركية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن أستراليا لا تحتاج فعلياً للحوم أميركية، فهي من كبار منتجي ومصدّري اللحوم في العالم، بأسعار أقل ومذاق يفضّله المستهلكون المحليون.وأشار تقرير إلى أن الولايات المتحدة استوردت 400 ألف طن من اللحوم العام الماضي، في حين صدّرت فقط 269 طناً إلى أستراليا. ويرى محللون أن القرار مرتبط بتحديث أنظمة التتبع الأميركية وليس بمفاوضات تجارية، رغم اتهامات الأسترالية للحكومة بتقديم تنازلات سياسية لكسب ود .ورغم ذلك، تمسّك بروايته، مشيداً بجودة اللحوم الأميركية ومتوعداً الدول التي ترفضها.